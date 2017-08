Marquez troeft Rossi af, Bendsneyder 6e in Moto3-kwalificatie heywoodu 05-08-2017 19:50 print

MotoGP-coureur Marc Marquez heeft zijn vierde poleposition van het seizoen te pakken. Op het circuit van Brno troefde de Spaanse Honda-coureur Valentino Rossi nipt af. De Italiaan gaf op zijn Yamaha 0,092 seconden toe, terwijl Marquez' teamgenoot Dani Pedrosa op 0,138 seconden naar plek drie reed.

Het gat met de rest was aanzienlijk: de tweede startrij wordt zondag gevormd door Andrea Dovizioso, Cal Crutchlow en Jorge Lorenzo, die allemaal rond de halve seconde toegaven.

In de Moto3 was er een zeer knappe zesde plek voor Bo Bendsneyder, waarbij de vierde en vijfde plaats van Joan Mir en Nicolo Bulega ook niet buiten bereik bleven. Poleposition ging zeer verrassend naar de Argentijn Gabriel Rodrigo, die pas voor de tweede keer in zijn loopbaan vanaf de eerste startrij mag vertrekken. Die rij wordt gecompleteerd door Romano Fenati en Juanfran Guevara.

Mattia Pasini pakte in de Moto2 de poleposition, maar de verschillen waren bijzonder klein. Plek twee was op 0,032 seconden voor Miguel Oliviera, Franco Morbidelli volgde op 0,050 seconden en plek vier was op 0,075 tellen voor Francesco Bagnaia.