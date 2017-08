López wint slotrit Burgos, eindzege Landa

Miguel Ángel López heeft de slotetappe in de Vuelta a Burgos gewonnen. De Colombiaan van Astana was op de slotklim, de Lagunas de Neila, de beste voor Enric Mas en Mikel Landa. Landa won wel het eindklassement van de Ronde van Burgos.

Naar de start reden veertien weg met daarbij één Nederlander: Sjoerd van Ginneken. De renner van Roompot-Nederlandse Loterij had onder meer het gezelschap van Julian Alaphilippe (Quick-Step Floors) en Tao Geoghegan Hart (Sky). De kopgroep zou nooit meer dan twee minuten krijgen van het peloton.

Vanuit het peloton ging David de la Cruz op de slotklim ervandoor. De Spanjaard, die op de tweede plaats stond kreeg de hulp van Alaphilippe, die zich had laten uitzakken. De twee zouden komen aansluiten bij Geoghegan Hart, die was weggereden bij de medevluchters. Alaphilippe moest al snel afhaken bij de twee, later moest De la Cruz ook Geoghegan Hart laten rijden.

Geoghegan Hart wist ook niet voorop te blijven door het werk van Astana. Op twee kilometer van de streep werd hij bijgehaald, waarna Landa voor de aanval ging. De klassementsleider kreeg oorspronkelijk alleen Mas met zich mee, maar later zou ook López aansluiten bij het duo. Opdriehonderd meter voor het einde sprong López e weg van zijn twee metgezellen. De Colombiaan zou solo aankomen. Mas kwam vijf seconden later als tweede binnen, terwijl Landa derde werd op elf seconden.