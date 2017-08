Ministerie geeft eretitel aan Russische dopingzondaars heywoodu 05-08-2017 15:28 print

De Russische biatleten Alexander Loginov en Irina Starykh hebben de eretitel 'Master of Sports' van het Russische sportministerie gekregen. Minister Pavel Kolobkov heeft de toewijzing van de titel aan het duo persoonlijk goedgekeurd.

Zoiets gebeurt wel vaker, maar in dit geval is het toch enigszins opvallend: zowel Loginov als Starykh kwamen afgelopen seizoen terug van een dopingschorsing - Loginov mocht twee jaar toekijken, Starykh drie.

Kort na hun comeback was al duidelijk dat de bloedvorm niet verdwenen was en op het open EK pakte het duo individueel goud, goud en zilver (Loginov) en goud, goud en brons (Starykh), naast een gouden medaille op de gemengde estafette. Loginov werd vervolgens nog opgenomen in het team voor het WK, waar hij deel uitmaakte van de bronzen ploeg op de gemengde estafette.

Een positieve ontwikkeling is overigens de reactie van Russische biatlonfans onder de berichtgeving in de Russische media. Men spreekt vooral schande over het feit dat zo'n hoge onderscheiding aan twee dopingzondaars gegeven wordt en veel fans zijn boos dat men de Russische sport zo nog eens voor lul lijkt te zetten.