Bosz: "Geniet iedere dag van het niveau"

Peter Bosz staat zaterdag voor zijn eerste officiële wedstrijd met Borussia Dortmund. De ploeg speelt de Duitse Supercup tegen Bayern München.

Bosz heeft een lange voorbereiding de tijd gekregen om zijn ploeg voor te bereiden op de eerste test van het nieuwe seizoen. Zaterdag staat de Duitse Supercup op het programma, waarin de ploeg landskampioen Bayern München treft.

De trainer is tevreden met hoe de voorbereiding verlopen is. "Het druk zetten zoals we het willen, komt er steeds beter in", vertelt hij tegenover Het Parool. "Met alles bij elkaar ben ik na drie weken voorbereiding tevreden. Ik geniet elke dag van het niveau, we hebben echt goede spelers."

"Normaal begin ik de eerste weken bij een club alleen met het verdedigende deel van de speelwijze. Daarna komt stap voor stap de opbouw en aanval erbij. Maar hier ben ik nu al druk met beide. Bij Ajax heb ik lang moeten zoeken naar de samenstelling van het middenveld. Hier lukt dat sneller. Ik vind ook dat we nu verder zijn dan ik bij Ajax was na mijn eerste weken."