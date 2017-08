Kampioenschapsrecord tijdens tweede onderdeel zevenkamp Mexicanobakker 05-08-2017 15:13 print

Het eerste kampioenschapsrecord is geëvenaard tijdens het WK atletiek in Londen: Tijdens de zevenkamp kwam niet 1, maar zelfs 2 dames aan een hoogte van 1.95. Nafissathou Thiam was de verwachte dame tijdens het hoogspringen, maar Yorgelis Rodriguez verbaasde met deze hoogte. Achter dit tweetal kwamen Nadine Visser en Anouk Vetter tot 1.77 en Nadine Broersen tot 1.83

Die 1.77 was voor Visser en Vetter behoorlijk. Voor Vetter haar medaillekansen ziet het er goed uit, omdat Katharina Johnson-Thompson maar over 1.80 sprong. Dit is voor de thuisfavoriete een zeer tegenvallende prestatie, daar zij zich vaak met Thiam kan meten op dit onderdeel. Visser staat nog altijd vierde in het klassement, maar heeft haar beste onderdeel al gehad. Voor Broersen is 1.83 niet in de buurt van haar beste resultaten, maar de laatste jaren wil het hoogspringen maar mager vlotten en in dat licht is dit een degelijke prestatie.

Carolin Schafer sprong over 1.86, voor haar een prima hoogte en lijkt daarmee voorlopig een gooi te doen naar de tweede plaats op de zevenkamp, maar er kan nog van alles gebeuren. Haar grootste concurrente voor die positie, Laura Ikauniece, leek al met een blessure rond te lopen op de horden en dat blijkt waar: de Letse startte niet meer op het tweede onderdeel. Voor de derde plaats moet Vetter kijken naar de imponerende Rodriguez en ook Claudia Rath, die weinig steken liet vallen op de eerste twee onderdelen.