Kupers door naar halve finales 800 meter Mexicanobakker 05-08-2017 14:00 print

Thijmen Kupers heeft op de WK atletiek de halve finale op de 800 meter bereikt. De Nederlander was in een serie met onder andere Kevin Lopez, Brandon McBride en Antoine Gakeme. Kupers liep naar een tijd van 1.45.54

De Nederlander was vooral sterk in de laatste 100 meter. Hij liep in de eerste ronde samen met McBride vooraan en werd in het eerste deel van de tweede ronde een beetje bedreigd door Lopez en Gakeme. Echter, Kupers had ruimschoots over in de laatste 100 meter en wist het drietal voor hem gemakkelijk in te halen. Hierdoor weet hij zich zeker van een plaats in de halve eindstrijd.