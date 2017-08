Een 43-jarige man uit Purmerend is zaterdagochtend ernstig gewond geraakt door een steekpartij in zijn woonplaats. Een 48-jarige man uit Purmerend en een 29-jarige vrouw zijn aangehouden.

Het incident had plaats op de Hooft Hasselaarstraat. Agenten zagen de 48-jarige man met bebloede kleding op straat staan. Hij bleek een conflict te hebben gehad de 43-jarige, die gewond in de bosjes lag. Het slachtoffer is in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht.

Pistool op de stoep van de Hooft Hasselaar Straat #Purmerend Had dus nog erger kunnen aflopen. Info op @NHNieuws pic.twitter.com/aFHPlWdqD9 — Annabelle Zandbergen (@AnnabelleZandb) 5 augustus 2017



Man zwaargewond door steekpartij Purmerend (Foto: ANP)