Zaterdagochtend wordt het overal in Europa druk op de weg. Vooral in Frankrijk, Duitsland en Italië komen terugkerende vakantiegangers in de file te staan, voorspelt de ANWB.

In Frankrijk ontstaan de langste files op de A7 tussen Lyon en Orange. In Duitsland wordt het vooral druk rond Karlsruhe, waar wegwerkzaamheden zijn. Ook op de A8 tussen Salzburg en München en de A3 tussen Frankfurt en Neurenberg moeten vakantiegangers rekenen op verkeersopstoppingen, en richting Scandinavië kan het verkeer vast komen te staan doordat veel mensen terugkomen van vakantie.

In Italië begint de vakantie net. Het wordt daar het drukste weekend van het jaar. Ook in andere vakantielanden is de kans op files groot. De wachttijd voor de Gotthardtunnel in Zwitserland en de Karawankentunnel in Oostenrijk loopt volgens de VerkeersInformatieDienst op tot meer dan twee uur.

In Nederland wordt verkeersdrukte verwacht richting Schiphol en bij een aantal grote evenementen, zoals de Canal Parade in Amsterdam, de jaarlijkse bloemenmarkt in Deventer en het varend corso in het Westland.



Topdrukte op Europese wegen verwacht (Foto: ANP)