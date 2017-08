Door een steekpartij in het Overijsselse dorp Reutum bij Almelo zijn in de nacht van vrijdag op zaterdag vier mensen gewond geraakt. Volgens een politiewoordvoerder was de aanleiding een ruzie bij een café.

Hoe de slachtoffers er precies aan toe zijn, is onduidelijk. Ook is niet bekend of iemand is gearresteerd. Het steekincident had plaats aan de Oldenzaalseweg. Voor het onderzoek is een deel van de Oldenzaalseweg afgezet.