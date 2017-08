Lang verloren gewaand album Neil Young verschijnt in september dekatophetspek 05-08-2017 06:03 print

Goed nieuws voor de fans van Neil Young. Het akoestische album Hitchhiker, dat al in 1976 door Neil Young werd opgenomen, zal in september eindelijk uit worden gebracht door Reprise Records. Al vanaf april gingen er al geruchten dat de lang verloren gewaande opnames alsnog zouden worden uitgebracht.

Op 11 augustus 1976 ging Neil Young naar de Indigo Studios in Malibu om aldaar onder invloed van de nodige geestverruimende middelen in één nacht een tiental akoestische tracks op te nemen. Deze opnames, die vervolgens meer dan veertig jaar op een plank zouden blijven liggen, zullen op 8 september eindelijk het daglicht gaan zien op het album Hitchhiker.

Op de plaat staan een aantal nummers, die later door Young in opnieuw opgenomen versies op latere albums zouden worden uitgebracht. Zo vinden we op Hitchhiker vroege versies van 'Human Highway' (uitgebracht op Comes A Time in 1978), 'Powderfinger', 'Ride My Llama' en 'Pocahontas' (uitgebracht op Rust Never Sleeps in 1979) en 'Captain Kennedy' (uitgebracht op Hawks And Doves in 1980).

Hitchhiker werd opgenomen met producer David Briggs, die eerder ook meewerkte aan legendarische albums als Everybody Knows This Is Nowhere, After The Goldrush en On The Beach en meer recentelijk nog aan albums als The Monsanto Years, Peace Trail en Earth.



