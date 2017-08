Super Mario Odyssey is niet voor kinderen

Super Mario Odyssey heeft van het Amerikaanse classificatie-instantie ESRB de hoogste leeftijdsclassificatie van alle 3D Mario-games gekregen, namelijk 'Everyone 10+'. Een game die deze aanbeveling krijgt, bevat cartoony of milde geweld en een beetje suggestieve taal en thema's.

Dit is de eerste mainline Mario-game die deze aanbeveling heeft gekregen. Een paar Mario-spinoffs zoals Mario Strikers Charged, Mario & Luigi: Dream Team en Mario + Rabbids: Kingdom Battle hebben al eerder 'Everyone 10+' ontvangen.

Waarom het Amerikaanse ESRB deze aanbeveling heeft gegeven, is nog onbekend. Ondertussen heeft de game in Australië een 'PG'-leeftijdsclassificatie gekregen. Dit houdt in dat toezicht van een volwassene, bij kinderen onder de vijftien jaar, aanbevolen is. Volgens de Australische classificatie-instantie bevat de game lichte geweld en is er online-interactiviteit aanwezig. In Europa mag iedereen die zeven jaar en ouder is Super Mario Odyssey spelen van PEGI.

Super Mario Odyssey komt 27 oktober naar de Nintendo Switch.