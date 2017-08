Farah eerste gouddelver op WK atletiek Mexicanobakker 04-08-2017 22:55 print

Mo Farah heeft de eerste gouden medaille op het WK Atletiek behaald. Het thuispubliek zag hoe Farah in zijn laatste 10 kilometer de beproefde tactiek uitvoerde: in een sprint in een groepje op de laatste 200 meter gemakkelijk winnen. Joshua Cheptegei pakte zilver voor Oeganda en het brons ging naar de Keniaan Paul Tanui.

Het was een mooie race: De Oegandezen vielen aan en legden er een straf tempo op. Tanui liep veel gaten dicht, misschien niet zo tactisch, maar hij hoopte natuurlijk op de mooiste medaille. De Afrikanen liepen hard, maar Farah was niet onder de indruk. Na elf minuten gooide hij er een tussenversnelling in en zweepte het publiek op.

Zo bleef een groep vooraan over, waarin vooral de Ethopiërs het moeilijk hadden. Zij vielen als eerste af, terwijl Tanui, Farah, Cheptegei en ook Bedan Muchiri overbleven. Muchiri kon uiteindelijk in de laatste 100 meter geen versnelling plaatsen. Cheptegei wel, maar hij was niet opgewassen tegen een superieure Farah, die zijn indrukwekkende erelijst zo nogmaals versterkt.