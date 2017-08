McCabe de beste in rit vijf Utah H.Vviv 04-08-2017 22:09 print

Travis McCabe heeft de vijfde etappe gewonnen in de Tour of Utah. De Amerikaan die uitkomt voor UnitedHealthcare was de snelste van de eerste groep van 34 renners. Marco Canola werd tweede voor Logan Owen.

Rob Britton kwam als zevende over de tijd in dezelfde tijd als de winnaar, waardoor de Canadees leider blijft in het algemeen klassement. Morgen is er in de Tour of Utah een aankomst bergop.