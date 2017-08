Een beroepsrechter in de VS heeft de veroordeling van een voormalige huurling wegens moorden in Irak vrijdag geschrapt. Nicolas Slatten werd in oktober 2014 tot een levenslange celstraf veroordeeld wegens zijn rol in de dood van veertien ongewapende Iraki's op een plein in Bagdad. Circa twintig mensen raakten gewond. De rechter heeft nu een nieuw proces gelast.

Het bloedbad werd half september 2007 aangericht door medewerkers van het paramilitaire beveiligingsbedrijf Blackwater Security Consulting. Het schokte de wereld en beschadigde de relaties tussen Irak en de VS. Bovendien werd het inhuren van particulieren voor militaire taken fel bekritiseerd.

De personeelsleden van Blackwater openden het vuur op het Nisur-plein, terwijl ze een Amerikaans konvooi beschermden. Washington betreurde het verlies aan onschuldige mensenlevens. De huurlingen van Blackwater claimden dat ze in een hinderlaag liepen. Iraakse autoriteiten stelden dat de schietpartij niet is uitgelokt.

In de VS zijn vier huurlingen berecht. De overige drie kregen dertig jaar cel. De beroepsrechter heeft vrijdag bepaald dat hun straf te hoog is en moet worden herzien.



Veroordeling over dood burgers Irak geschrapt (Foto: ANP)