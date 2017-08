Cadee vrijwel zeker niet in discusfinale Mexicanobakker 04-08-2017 21:03 print

Konden we net nog goed Nederlands nieuws uit Londen brengen op het WK atletiek, nu is er minder nieuws: Erik Cadee is vrijwel zeker uitgeschakeld tijdens de kwalificaties van het discuswerpen. Hij gooide in zijn kwalificatiegroep de twaalfde afstand van 58.90, Er mogen twaalf man door, maar er komt nog een kwalificatiegroep.

Om 21:45 wordt bovendien het lot van Philip Milanov bepaald. De Belg wist de discus tot een afstand van 63.16 te werpen, maar dit was slechts goed voor een achtste plaats. Een bittere pil voor onze zuiderburen, want dit is vermoedelijk onvoldoende voor de finale, waar Milanov toch wel kansen had op eremetaal.