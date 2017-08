Trump krijgt bijval van Kremlin na tirade Harry 04-08-2017 19:48 print

De Amerikaanse president Donald Trump had gelijk toen hij stelde dat de relatie tussen de VS en Rusland een historisch en gevaarlijk dieptepunt heeft bereikt. Dat zei een woordvoerder van de Russische regering, die vrijdag aangaf dat "we zijn mening volledig delen".

Trump deed de betreffende uitspraak donderdag op Twitter. Hij gaf daarbij het Congres de schuld van de slechte relatie met Moskou. "U kunt het Congres bedanken, dezelfde mensen die ons niet eens gezondheidszorg kunnen geven", sneerde Trump.

De president had een dag eerder tegen zijn zin een wet ondertekend met nieuwe sancties tegen Rusland. Trump noemde die wet "heel erg gebrekkig". Ook Moskou reageerde boos en sprak over een "volledige handelsoorlog"die de hoop op betere banden met de regering-Trump de grond in boort.



Trump krijgt bijval van Kremlin na tirade (Foto: ANP)