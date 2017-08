Barbero sprint naar zege in Burgos H.Vviv 04-08-2017 16:51 print

Carlos Barbero heeft de vierde etappe in de Ronde van Burgos op zijn naam geschreven. De 26-jarige Spanjaard van Movistar was de beste in een sprint bergop. Gianni Moscon werd tweede voor Julian Alaphilippe. Mikel Landa blijft leider in het algemeen klassement met nog één etappe te gaan.

Etienne Van Empel van Roompot-Nederlandse Loterij was mee in de vroege vlucht. De Nederlander kreeg Benjamin King (Dimension Data), Antoine Duchesne (Direct Energie) en Marcos Jurado (Burgos-BH) met zich mee. De vier renners zou vier minuten krijgen van het peloton. Op iets meer dan tien kilometer was het avontuur voor de vier renners.

Movistar hield samen met Quick-Step Floors het tempo hoog in aanloop naar de sprint. Op driehonderd meter ging Moscon aan, Alaphilippe ging makkelijk over de Italiaan heen. Ook de Fransman zou het niet redden doordat Barbero het best had ingedeeld en makkelijk de zege pakte. In de laatste meters ging Moscon nog over Alaphilippe, die op het einde stil viel.