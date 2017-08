WK atletiek: Dag 2 - De laatste 100m van Usain Bolt heywoodu 05-08-2017 08:00 print

Het is dag twee van het WK atletiek en nu kunnen we echt los: er is een ochtendsessie en vanavond zijn er vier finales. Dat belooft sowieso mooi te worden, maar een bijzonder moment wordt het ook: Usain Bolt zal voor het laatst individueel in actie komen, het einde van een bijzonder tijdperk in de sprintgeschiedenis.

Nederlanders

Voor Nadine Broersen, Anouk Vetter en Nadine Visser begint vandaag de zevenkamp. Er staan vier onderdelen op het programma, morgen volgen de andere drie. Een tienkamp is altijd lastig te voorspellen, maar als ze fit zijn zouden de dames alledrie voor de top-10 kunnen gaan. Broersen werd op het vorige WK vierde, zij lijkt de beste papieren te hebben voor een gooi naar het podium.

Thijmen Kupers is net als twee jaar geleden van de partij op de 800 meter, in Beijing haalde hij daarop de halve finales. Dit jaar is Kupers echter beduidend beter in vorm en als alles mee zit is het niet onmogelijk om hem in de finale te zien, wat een bijzonder mooie prestatie zou zijn.

Susan Krumins-Kuijken loopt vandaag de 10.000 meter en zal proberen haar tiende plek van het vorige WK te verbeteren. Op de vijf kilometer liet ze onlangs in België al zien in prima vorm te zijn, dus een mooie klassering zit er zeker in.

Tot slot kijken we vandaag voor het eerst naar de Nederlandse dames op de 100 meter, waarbij de ogen natuurlijk vooral gericht zijn op Dafne Schippers. Vorig jaar 'slechts' vijfde op de Olympische Spelen, dat werd één groot drama voor de camera's, het jaar ervoor zilver op het WK en dat moet nu goud worden. Gezien haar vorm lastig, maar uitvlakken doen we haar natuurlijk niet. Jamile Samuel en Naomi Sedney zullen hopen de halve finales te bereiken.



WK-goud op de 200 meter heeft Schippers al, daar hoopt ze nu de 100m aan toe te voegen (Pro Shots/Zuma Sports Wire)

Het programma van vandaag

Tijd (NL) Onderdeel Ronde Nederlander(s) 11:00 Kogelstoten mannen Kwalificatie - 11:05 Zevenkamp vrouwen 100m horden Nadine Broersen

Anouk Vetter

Nadine Visser 11:35 Kogelslingeren vrouwen Kwalificatie, groep A - 11:45 400m mannen Series - 12:00 Hinkstapspringen vrouwen Kwalificatie - 12:30 Zevenkamp vrouwen Hoogspringen Nadine Broersen

Anouk Vetter

Nadine Visser 12:45 100m vrouwen Series Dafne Schippers

Jamile Samuel

Naomi Sedney 13:05 Kogelslingeren vrouwen Kwalificatie, groep B - 13:45 800m mannen Series Thijmen Kupers 20:00 Zevenkamp vrouwen Kogelstoten Nadine Broersen

Anouk Vetter

Nadine Visser 20:05 100m mannen Halve finales - 20:25 Discuswerpen mannen Finale - 20:35 1500m vrouwen Halve finales Sifan Hassan 21:05 Verspringen mannen Finale - 21:10 10.000m vrouwen Finale Susan Krumins 22:00 Zevenkamp vrouwen 200m Nadine Broersen

Anouk Vetter

Nadine Visser 22:45 100m mannen Finale -

Finale 2: Zevenkamp vrouwen

Vandaag is de eerste dag van de zevenkamp en de ogen zijn vooral gericht op een Belgische: Nafi Thiam veroverde vorig jaar op schitterende wijze olympisch goud, maar dit jaar is ze zelfs nóg beter. Thiam is dan ook de grote topfavoriete, maar het thuispubliek zal hopen dat Katerina Johnson-Thompson het stokje van de wereldkampioene over kan nemen van Jessica Ennis-Hill. Met Claudia Rath en Carolin Schäfer heeft Duitsland weer een sterk team, terwijl Letland op de banken staat voor Laura Ikauniece. Europees kampioene Anouk Vetter moet het samen met Nadine Broersen en Nadine Visser doen voor Nederland.

Finale 3: Discuswerpen mannen

Dit was het domein van de Duitser Robert Harting, maar dat is al even niet meer zo. Rivaal Piotr Malachowski nam twee jaar geleden de kroon over en Harting's olympische titel werd vorig jaar overgenomen door broer Christoph. De grote man is dit jaar echter nog weer iemand anders: de 24-jarige Zweed Daniel Ståhl. Met 71,29 meter zette hij in juni een van de beste prestaties in zeer lange tijd neer en door keer op keer ruim over de 67 meter te gooien is hij toch wel de grote favoriet.

Ståhl krijgt het uiteraard niet cadeau: de 23-jarige Jamaicaan Fedrick Dacres werd in 2011 en 2012 wereldkampioen bij de jeugd en junioren en heeft zich inmiddels definitief bij de wereldtop gevestigd. Olympisch kampioen Christoph Harting heeft zich niet gekwalificeerd, maar met broer Robert, Malachowski, de Litouwer Andrius Gudzius en de zeer ervaren Est Gerd Kanter zijn er genoeg kapers op de kust.

Finale 4: Verspringen mannen

Regerend wereldkampioen Greg Rutherford is geblesseerd, dus de Brit is er niet bij. Olympisch kampioen Jeff Henderson* doet wel mee, maar de ogen zijn vooral gericht op Zuid-Afrikaanse mannen. Luvo Manyonga kent het seizoen van zijn leven en sprong in maart, april, mei en juni al over de 8,60 meter, een afstand waarmee je het in de geschiedenisboeken prima doet. Manyonga lijkt zijn zware drugsverslaving na meerdere pogingen eindelijk verslagen te hebben en is hier dan ook de topfavoriet - mits hij hersteld is van een in juni opgelopen blessure.

Manyonga's grootste uitdager is wellicht landgenoot Ruswahl Samaai, die in eigen land ook al naar 8,49 meter sprong. Met Tyrone Smith zou Bermuda ook wel eens de eerste WK-medaille sinds 1995 kunnen winnen, terwijl we de Amerikanen nooit uit mogen vlakken: Henderson, Jarrion Lawson en Marquis Dendy kunnen allemaal een serieuze gooi naar goud doen. Tot slot treedt Cuba aan met het absolute toptalent: Maykel Demetrio Massó, wereldkampioen bij de jeugd (2015) en junioren (2016) en pas 18 jaren jong.

* Henderson plaatste zich gisteren zeer verrassend niet voor de finale en is er vandaag dus niet bij.

Als iemand het wereldrecord verspringen kan aanvallen is het Luvo Manyonga wel, ook in Hengelo was hij weer in topvorm (Bron: YouTube)

Finale 5: 10.000 meter vrouwen

De Keniaanse Vivian Cheruiyot is de regerend wereldkampioene, maar Almaz Ayana is de grote vrouw hier. De Ethiopische snelde vorig jaar in Rio naar olympisch goud in een weergaloos wereldrecord van 29:17,45, waarmee ze een uit 1993 stammend en onaantastbaar geacht Chinees record aan puin liep.

Cheruiyot richt zich na vier wereldtitels (5 en 10 kilometer) en olympisch goud (5km) op de marathon, daar heeft Ayana dus geen last van. Kijk voor concurrentie vooral naar landgenote Tirunesh Dibaba, goed voor drie wereldtitels en twee keer olympisch goud op deze afstand en in Rio winnares van brons. Ook de Keniaanse Alice Aprot vlakken we niet uit, maar iedereen uit een ander land zou een serieuze verrassing zijn.

Finale 6: 100m mannen

Zoals gezegd, dit wordt een bijzonder moment, of je nou fan bent van Usain Bolt of niet. De Jamaicaanse sprintlegende zal voor het laatst een individuele wedstrijd lopen en op basis van de geschiedenis kun je bijna niet anders dan hem toch weer de favoriet noemen. De wereld- en olympisch kampioen heeft wel iets wat hem mogelijk tegen kan houden: in april overleed zijn goede vriend Germaine Mason en daar heeft Bolt het bijzonder moeilijk mee.

Landgenoot Yohan Blake is een belangrijke uitdager. The Beast - ook al wil hij zo niet meer genoemd worden - werd na Bolt's valse start in 2011 wereldkampioen, viel ver terug, maar staat er inmiddels weer. Verder kijken we ook naar Zuid-Afrika, want Akani Simbine en Thando Roto* waren dit jaar al razendsnel. De Amerikaan Christian Coleman is dit jaar 's werelds snelste man, landgenoot Justin Gatlin mag je nooit uitvlakken. Verder hebben we nog mannen als de Ivoriaan Ben Yousseif Meité, de Brit CJ Ujah, de Fransman Jimmy Vicaut of de Turk Ramil Guliyev.

* Roto werd gisteren in de eerste ronde gediskwalificeerd vanwege een valse start.



Bolt gaat nog één keer proberen iedereen de hielen te laten zien op de 100 meter (Pro Shots/Action Images)