Demo Ghost Recon Wildlands beschikbaar op PS4 en Xbox One

Wouter (2dope) 04-08-2017 09:26

Ubisofts Ghost Recon Wildlands heeft nu een speelbare demo beschikbaar waarin je de eerste vijf uur van het spel kunt uitproberen. De demo omvat zowel singleplayer als online co-op.

Ghost Recon Wildlands is een tactische co-op shooter waarin je eropuit trekt in een team van vier elite soldaten (ghosts) om de strijd aan te gaan met een gigantisch drugskartel in een uitgestrekt Bolivia. Het is de eerste keer dat Ghost Recon de open-wereld-aanpak hanteert, waarbij veel gelijkenissen zijn te vinden met Ubisofts andere populaire franchise Far Cry, maar dit keer met een nadruk op coöperatieve gameplay. Pheno en ik waren ondanks wat op- en aanmerkingen best tevreden over Wildlands, zoals je hier kunt lezen.