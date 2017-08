Oranjevrouwen schrijven geschiedenis met EK-finale

De Nederlandse voetbalvrouwen hebben voor het eerst in de geschiedenis de finale van een groot toernooi bereikt. Oranje is in eigen land pas voor de derde keer aanwezig op een EK en donderdag werd Engeland in de halve finales opzij gezet.

In een uitverkochte Grolsch Veste in Enschede gaf Jackie Groenen na dik twintig minuten een strakke voorzet, die door Vivianne Miedema ingekopt werd. Vroeg in de tweede helft zorgde amateuristisch geklungel in de Engelse verdediging ervoor dat Daniëlle van de Donk een gouden kans kreeg om de score te verdubbelen en dat liet ze zich geen twee keer zeggen: 2-0.

De Engelsen probeerden uit alle macht wat terug te doen, maar Sari van Veenendaal zorgde ervoor dat het Nederlandse doel schoon bleef. Diep in blessuretijd, in de allerlaatste seconde, zorgde Lieke Martens ervoor dat het feest echt los kon barsten: 3-0 voor de ploeg van Sarina Wiegman.

Zondag om 17.00 uur speelt Nederland in de finale tegen Denemarken. Ook die finale wordt in Enschede gespeeld.



Nederland viert de 2-0 (Pro Shots/Erwin Spek)