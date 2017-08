Murphy de snelste in rit vier Utah H.Vviv 03-08-2017 22:42 print

John Murphy heeft de vierde etappe in de Tour of Utah op zijn geschreven. De 32-jarige Amerikaanse renner was na 201 kilometer de snelste in de massasprint. Rob Britton blijft leider in het algemeen klassement met nog drie etappes te gaan.

Zes renners kozen vanuit de start voor de aanval. De zes kregen zes minuten van het peloton, maar zouden op de plaatselijke rondes gegrepen worden door het peloton. In de sprint was Murphy de snelste voor de Mexicaan José Alfredo RodrÍguez. Derde kwam de Est Mihkel Raim over de meet.