Bokser Klitschko stopt ermee

Voormalig bokskampioen Wladimir Klitschko heeft aangekondigd dat hij per direct met pensioen gaat. Een tweede gevecht tegen huidig kampioen Anthony Joshua zal er dan ook niet meer inzitten.

De promoter van Joshua, Eddie Hearn, speculeerde al maanden over een herhaling van de epische strijd die beide zwaargewichten in april in het Wembley stadion uitvochten. Die elf ronden zijn uiteindelijk Klitschko's laatste geweest.

Wladimir Klitschko domineerde jarenlang de bokssport. Dr. Steelhammer heeft uiteindelijk 64 van zijn in totaal 69 boksgevechten gewonnen, waarvan 53 door knock out.

'Beginnen met boksen was de beste beslissing die ik ooit genomen heb', aldus de OekraÏnse bokser. 'Hierdoor kon ik zoveel mooie dingen doen en zoveel leuke mensen ontmoeten. Ik heb mensen kunnen helpen en mezelf ontwikkelen. Ik ben wetenschapper, bokser, hotelier, kok, investeerder en ondernemer geworden dankzij de aandacht die deze sport mij gegeven heeft. Dat heb ik niet alleen te danken aan mijn talent, maar ook aan mijn loyale fans', gaat Klitschko nog even door over vooral zichzelf.

'Nu heb ik de keuze gemaakt om andere dingen te gaan doen en ik hoop dat ik net zo succesvol ben in mijn nieuwe carrière als ik was in mijn oude, zoniet nog succesvoller.' Wat precies de nieuwe carrière van Klitschko gaat worden maakt hij niet bekend, maar dat hij de steun van iedereen wil hebben staat vast. 'Alleen samen zijn we sterk genoeg en ik vraag dan ook aan iedereen om mij te helpen.'



Afscheid Klitschko (Bron: Youtube)

Klitschko werd in 1996 professioneel bokser nadat hij tijdens de Olympische Spelen in Atlanta de gouden medaille had veroverd. In 1998 won hij als zwaargewicht zijn eerste wereldkampioenschap bij de WBC. Jarenlang deelde hij samen met zijn broer Vitali de kampioenschappen bij alle bonden. Tot een gevecht tegen elkaar kwam het nooit. Samen hadden ze hun moeder beloofd nooit tegen elkaar te boksen. Mede dankzij succestrainer Emanuel Stewart bleef Klitschko elf jaar ongeslagen, totdat hij in 2015 verrassend verloor van de Brit Tyson Fury.

Een mogelijkheid om zijn titel van Fury terug te winnen kwam door persoonlijke problemen van de Brit nooit tot stand. Het gevecht om de openstaande wereldtitel tegen talent Joshua ging in een prachtpartij verloren door knock out in de elfde ronde en luidde, zo nu blijkt, het einde in van de imposante carrière van de oud-wereldkampioen.