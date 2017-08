Campenaerts Europees kampioen tijdrijden, Van Emden vijfde H.Vviv 03-08-2017 16:42 print

Victor Campenaerts is Europees kampioen tijdrijden geworden. De Belg van LottoNL-Jumbo was in het Deense Herning over 46 kilometer lange parcours twee seconden sneller dan Pool Maciej Bodnar, die twee weken geleden nog de tijdrit in de Tour de France.

Ryan Mullen moest genoegen nemen met het brons. De Ier kwam vier seconden te kort op de Belgische winnaar. Jos van Emden was op de vijfde plaats de beste Nederlander. De tijdrijder van LottoNL-Jumbo moest 21 toegegeven op zijn ploeggenoot.