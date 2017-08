Mysterie velt werknemers Vlaamse fabriek YokiKater 03-08-2017 13:34 print

Een mysterieuze ziekte heerst bij een aardappelverwerkend bedrijf in het West-Vlaamse Nieuwkerke. Zo'n honderd werknemers hebben last van hoofdpijn, zweten, hoesten en koorts zonder dat duidelijk is wat de oorzaak is. Het Agentschap Zorg en Gezondheid bevestigt de onverklaarbare ziektegolf bij Clarebout Potatoes.

Het gaat in elk geval niet om griep en legionella, aldus het agentschap. Tientallen werknemers zouden volgens berichten in de Franse pers in het ziekenhuis zijn opgenomen. "Het gaat om kortstondige opnames", zegt een woordvoerster van het agentschap tegen Het Nieuwsblad donderdag. "De meesten raken er na twee of drie dagen bovenop." Bij het bedrijf werken duizend mensen, 80 procent komt uit Frankrijk.

"We hebben overal monsters van genomen, onder meer van het water. Maar we hebben ook bloed- en urinestalen laten nemen bij de werknemers. De resultaten zijn nog niet bekend", aldus de woordvoerster. Het ­bedrijf heeft de hygiënische voorschriften verscherpt. Zo moet iedereen een mondkapje dragen.



Mysterie velt werknemers Vlaamse fabriek (Foto: ANP)