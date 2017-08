Justitie heeft een groot DNA-onderzoek in de zaak Nicky Verstappen enkele maanden uitgesteld. Bij dit onderzoek wil justitie zo'n 15.000 mannen in Zuid-Limburg oproepen vrijwillig hun DNA af te staan.

Het onderzoek is uitgesteld omdat justitie binnenkort nieuwe en efficiëntere DNA-sets krijgt, en omdat de voorbereidingen meer tijd kosten. De start van het onderzoek zou aanvankelijk na de zomer plaatsvinden, maar is nu uitgesteld tot het eerste kwartaal van 2018.

De toen 11-jarige Nicky Verstappen werd in 1998 tijdens een vakantiekamp op de Brunssummerheide, niet ver van Heerlen vermoord. Een dader is nooit gevonden.

Voor het nieuwe verwantschapsonderzoek wordt DNA vergeleken met sporen die in 1998 zijn gevonden op de kleding van het jongetje. Doel is om via een gedeeltelijke match van een DNA-familieprofiel zicht te krijgen op de dader. De politie hoopt dat bijvoorbeeld een broer, oom of neef in beeld komt. Daarmee zou uiteindelijk de moordenaar van Nicky Verstappen kunnen worden opgespoord.



Uitstel groot DNA-onderzoek Nicky Verstappen (Foto: ANP)