Oudejaarsavond is pas over een kleine vijf maanden, maar in Dordrecht is de eerste vuurwerkvangst alweer gedaan. In een woning aan de Schipbeekstraat is woensdagmiddag 50 kilo illegaal vuurwerk gevonden. De 35-jarige bewoner is aangehouden, meldt de politie donderdag.

Het meeste vuurwerk - Chinese rollen, nitraatmatten en flowerbeds - lag op zolder verborgen achter schuifpanelen. Ook op andere plekken in het huis was vuurwerk opgeslagen.



Vroege vuurwerkvangst in Dordrecht (Foto: ANP)