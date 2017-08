Vietnam vindt ontvoeringsverhaal spijtig

Het spijt Vietnam zeer dat Duitsland het land beschuldigt van de ontvoering van een Vietnamese zakenman in Berlijn. Dat heeft het Vietnamese ministerie van Buitenlandse Zaken donderdag verklaard. Vietnam wil een "strategische vriendschap" met Duitsland ontwikkelen, aldus het departement.

Justitie in de Duitse hoofdstad meldde woensdag vrijwel zeker te weten dat Trinh Xuan Thanh, een vroegere hoge functionaris bij de Vietnamese staatsoliemaatschappij PetroVietnam, in Berlijn is ontvoerd en meegenomen naar Vietnam. Dat zou zijn gebeurd door de Vietnamese geheime dienst. Berlijn wees een Vietnamese diplomaat uit.

De Vietnamese politie heeft eerder verklaard dat Trinh Xuan Thanh zichzelf in Vietnam had aangegeven. Hij werd al maanden gezocht vanwege miljoenenverliezen die het staatsbedrijf maakte.



