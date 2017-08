Teken je eigen held met DrawFighters PoeHao 03-08-2017 03:03 print

Het klinkt raar en logisch tegelijk: teken je eigen held, geef deze superkrachten en vecht het uit in de ring. De Spaanse ontwikkelaar WildBit Studios geeft je in ook wat ontwerpen om je vast op weg te helpen. Je hebt een team, waarmee je de strijd aangaat. Het vechten gaat om de beurt en DrawFighters heeft ook een verhaalmodus. DrawFighters is nu exclusief verkrijgbaar voor PlayStation 4.