Bijzondere bedrijven bij IT Arena

Steeds meer sprekers voor IT Arena, hét IT evenement van Oost-Europa, zijn bekend. Naast gevestigde namen zoals Bluetooth en AirBnB, zijn er innovatieve bedrijven met verwonderlijke concepten. Voor de feestbeesten is Cassius bevestigd als headliner in het Futureland Festival.

Gogo geeft je internet en videostreaming tijdens je vliegreis. Petcube laat je spelen met je huisdier en het zelfs voeren via je smartphone. Biobots brengt een 3D bioprinter op de markt, die levend weefsel kan printen van menselijke cellen. Voor de gamers onder ons zijn er de bekende namen van Indiegogo en TechCrunch die hun visie willen delen.

IT Arena is van 29 september tot 1 oktober in Lviv (west-Oekraïne), bij de Poolse grens. Reis en verblijf voor vier dagen in hoeft nog geen €200,- te kosten, dus het kan een leuk uitje zijn. Het bijbehorende Futureland Festival belooft in ieder geval genoeg ontspanning.