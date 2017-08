'Jay-Z en Beyoncť kopen huis van 90 miljoen' static 02-08-2017 20:32 print

Jay-Z en Beyoné staan op het punt eigenaar te worden van een landgoed voor 90 miljoen dollar (ruim 71 miljoen euro). Dat meldt de Los Angeles Times.

Het beroemde echtpaar zou op zoek zijn naar een geschikte woning om zich te vestigen met hun tweeling. Na de geboorte van Rumi en Sir betrok het gezin Carter een optrekje in Malibu voor een huurprijs van 400.000 dollar per maand. Dat is omgerekend zo'n 340.000 euro.

Het nieuw gebouwde huis in de wijk Bel Air in Los Angeles staat op een stuk grond van bijna 28000 vierkante meter. Het ontwerp van architect Paul McClean herbergt onder anderen een spa, een multimediakamer, vier zwembaden, een garage met ruimte voor 15 auto's en een basketbalveld.



'Jay-Z en Beyoncé kopen huis van 90 miljoen' (Foto: BuzzE)