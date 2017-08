Utrecht haalt Duitse spits

Niet Henk Veerman, maar Lukas Görtler is de nieuwe spits van FC Utrecht. De Duitser komt over van Kaiserslautern. Dit melden de Domstedelingen via de officiële kanalen. Görtler heeft zijn krabbel gezet onder een driejarige verbintenis bij de Eredivisie-club.

De aanvaller is een bekende van huidige Utrecht-trainer Erik ten Hag. De twee werkten in het verleden samen bij Bayern München, waar Ten Hag tussen 2013 en 2015 het beloftenploeg onder zijn hoede had.

Ten Hag: "We hebben hem al enkele jaren in het vizier. Ondanks veel interesse uit de 2e Bundesliga heeft hij nu toch voor FC Utrecht gekozen. Hij is een gretige balvaste spits, een winnaar die energie in het elftal brengt."

Veerman

De komst van Görtler werd snel gerealiseerd. Vorige week raakte Simon Makienok zwaar geblesseerd, waardoor Utrecht een vervanger moest halen. Veerman was in beeld, maar Utrecht kwam er niet uit met sc Heerenveen.