De politie heeft woensdag op de A20 een veertigjarige automobilist aangehouden die 71 kilometer te hard reed op een stuk weg waar maar 80 kilometer per uur mag worden gereden.

Tijdens de controle stapelden de vergrijpen zich op; de snelheidsduivel uit Rotterdam bleek ook geen geldig rijbewijs te hebben. Bovendien moet hij nog een celstraf uitzitten van 35 dagen omdat hij in het verleden al was veroordeeld wegens het rijden zonder rijbewijs.

Toen agenten zijn auto vervolgens aan een nader onderzoek onderwierpen, vonden ze bovendien nog computers waarmee het motormanagement van auto's kan worden geherprogrammeerd zodat ze gestolen kunnen worden. De man is ingerekend. De auto is in beslag genomen.



Snelheidsduivel loopt tegen de lamp (Foto: BuzzO)