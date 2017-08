De repatriëring van Syrische vluchtelingen vanuit de grensstreek in Libanon is woensdag op gang gekomen. Bussen haalden de eerste groepen ontheemden op bij de kampen bij de Syrische grens in de regio Jroud Arsal om ze naar de provincie Idlib te brengen.

De vluchtelingen kunnen terug naar Syrië dankzij een wapenstilstand en een overeenkomst tussen de sjiitische Hezbollah en militanten van het soennitische al-Nusra Front die in het gebied actief zijn. Het gaat om duizenden vluchtelingen.

Volgens de Libanese televisie zijn 26 bussen ingezet om uiteindelijk bijna 7000 ontheemden naar hun vaderland terug te brengen. Al-Nusra liet in de nacht van dinsdag op woensdag strijders van Hezbollah vrij. Dat was afgesproken in de overeenkomst.

Het kleine Libanon herbergt officieel een miljoen Syrische vluchtelingen, maar het werkelijke aantal ligt waarschijnlijk een stuk hoger aangezien lang niet iedereen is geregistreerd.



Vluchtelingen keren terug naar Syrië (Foto: ANP)