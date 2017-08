Isometrische stealth-game Shadow Tactics uit op consoles

De befaamde stealth-game Shadow Tactics: Blades of the Shogun is vandaag uitgebracht voor consoles, nadat het vorig jaar al op pc verscheen. Zowel PlayStation 4 als Xbox One krijgen een demo-versie om de game eerst uit te kunnen proberen.

De pc-strategen onder ons kennen ze ongetwijfeld: Commandos, Commandos 2, Commandos 3 en Desperados. Deze 'real-time-tactics'-spellen kwamen allemaal rond de milleniumwisseling uit en werden stuk voor stuk erg goed beoordeeld door het publiek, voornamelijk dankzij de sterke stealth-gameplay, de relatief goede A.I. van vijanden en de mooi vormgegeven locaties. Shadow Tactics: Blades of the Shogun is zonder twijfel sterk geïnspireerd door deze titels.

Met een team specialisten ga je eropuit om verschillende vijandelijke gebieden te infiltreren, waarbij een zware focus op stealth ligt. Hier komen de bekende Commandos-elementen om de hoek kijken: vijanden hebben weer de bekende 'vision cones' zodat spelers kunnen zien waar vijanden heen kijken, rondslingerende lijken zorgen weer voor zenuwachtige bewakers die alarm slaan, patrouillerende vijanden dienen afgeleid en geïsoleerd te worden en het leveldesign is zo gemaakt dat er een scala aan keuzes is om vijanden om te leggen, al dan niet door middel van 'ongelukken'.

Shadow Tactics: Blades of the Shogun is op te pikken op PlayStation 4 voor 40 euro, en kost om één of andere reden 50 euro op Xbox One.