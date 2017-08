Rentree Robben laat op zich wachten Redactie 02-08-2017 08:36 print

Arjen Robben moet nog even geduld hebben op zijn rentree. Carlo Ancelotti doet rustig aan met de aanvaller en wil geen risico met hem nemen.

Ancelotti liet eerder weten dat Robben deze week in actie zou komen tijdens de Audi Cup, maar de Nederlander bleef dinsdag tijdens het duel met Liverpool negentig minuten op de bank. Ook woensdag tegen Napoli komt de aanvaller niet in actie.

Robben liep tijdens zijn vakantie een kuitblessure op tijdens een potje tennis. Hierdoor moest hij de trip met Bayern München naar Azië laten schieten. Ook de Audi Cup komt dus te vroeg. "Robben en Jérôme Boateng zijn nog niet in topconditie, dus ze blijven nog even aan de kant. We nemen geen risico's met ze", liet Ancelotti weten na het met 0-3 verloren duel met Liverpool.

Komend weekend staat de Duitse Supercup tegen Borussia Dortmund op het programma. De kans is aanwezig dat Robben in dat duel wel minuten kan maken.