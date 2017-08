Kiss-muzikant Gene Simmons heeft bijzondere lookalike dekatophetspek 02-08-2017 04:07 print

Afgelopen vrijdag is in het plaatsje Kerrville in Texas een kalfje geboren. Nu zou dat absoluut geen wereldnieuws zijn, ware het niet dat het diertje toch wel een grote gelijkenis vertoond met Kiss-frontman Gene Simmons. Nu weten we dat Simmons wel weet hoe je een koe bij de horens vat maar dit was toch wel een verrassing.

Volgens Heather Taccetta, die met haar gezin op de boerderij woont waar het kalfje is geboren, is het dier van haar grootmoeder. Het kalfje luistert inmiddels naar de naam Genie, als eerbetoon aan de Kiss-muzikant. Volgens Taccetta maakt Genie het goed, is het dier de lieveling van het hele gezin en zal het kalfje dan ook zeker niet naar een slachthuis worden gebracht.

Texas calf resembles Kiss rocker Gene Simmons https://t.co/EJlSKLxzvy — BBC News (World) (@BBCWorld) 1 augustus 2017

Gene Simmons was via Twitter in elk geval zeer te spreken over zijn jonge dubbelganger.