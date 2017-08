Dubbelslag Bookwalter in Utah

Brent Bookwalter heeft de tweede etappe in de Tour of Utah. De Amerikaan van BMC was de beste bergop en neemt daardoor ook de leiderstrui over van Ty Magner, die de eerste etappe won.

Drie renners kozen voor de vroege vlucht met Joey Rosskopf, Mark Canola en Oscar Clark. De drie renners werden goed zouden al voor de slotklim naar Snowbasin Resort gegrepen worden door het peloton.

Adam de Vos was de eerste die de aanval koos op slotklim. De Amerikaan zou twintig seconden krijgen, maar werd met nog twee kilometer te gaan gegrepen door een sterk uitgedunde groep. Bookwalter had uiteindelijk de sprint op het einde en bleef Sepp Kuss voor.