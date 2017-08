Van Ginkel: "Het moet beter, dat weten we"

PSV moet donderdag alle registers opentrekken om Osijek uit de Europa League te knikkeren.De Eindhovenaren zijn zich daar goed van bewust.

Volgens Marco van Ginkel is er het besef dat PSV een stuk beter moet,wil de club zich nog plaatsen voor de groepsfase van de Europa League. De confrontatie met Osijek in de heenwedstrijd liep uit op een deceptie.

"We hoeven niemand te vertellen dat het vorige week goed was, want dat was het niet", zegt Van Ginkel tegen het Eindhovens Dagblad. "Het moet beter, dat weten we. Aan de andere kant moeten we onszelf ook niet in de put praten."

"Ik snap dat dat dan raar lijkt, maar die zaten er heus wel in", vervolgt de 24-jarige middenvelder. "We hadden genoeg kansen, maar hebben ze niet benut en dat moet nu echt beter. Zij hebben er een paar en maken hem vanaf de stip wel. Voor ons is het belangrijk dat we erin blijven geloven en niet op basis van een wedstrijd oordelen. Het zal beter moeten."