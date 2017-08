Linssen: "We kunnen Feyenoord aan"

Vitesse strijdt zaterdag met Feyenoord om de Johan Cruijff Schaal. Bryan Linssen heeft veel vertrouwen in een goede afloop.

"Of we kunnen winnen? Het blijft een finale", vertelt Linssen in gesprek met FOX Sports. "Het kan alle kanten op. We weten niet waar Feyenoord staat, maar dat geldt ook voor hun. Ik denk dat we een goed team hebben en dat we goed genoeg zijn om Feyenoord te verslaan. Ook in de Kuip."

De bekerwinnaar van afgelopen seizoen kan zaterdag voor de tweede keer in de clubhistorie een prijs pakken. Linssen heeft goede hoop dat de club een beker toe kan voegen aan de prijzenkast. "We hebben een goede voorbereiding gehad en we hebben tegen sterke tegenstanders gespeeld. We weten dat we Feyenoord kunnen hebben."

Linssen kan komende zaterdag tijdens zijn eerste officiële wedstrijd voor Vitesse direct een prijs pakken met de club. De middenvelder maakte deze zomer de overstap van Groningen. Feyenoord en Vitesse trappen om 18:00 uur af in de Kuip.