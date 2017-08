Ewan klopt Van Poppel in Polen H.Vviv 01-08-2017 19:23 print

Caleb Ewan heeft de vierde etappe in de Ronde van Polen gewonnen. De Australische sprinter was na 238 kilometer de snelste in Zabrze. Danny van Poppel werd tweede voor Peter Sagan, die daarmee aan de leiding blijft staan. Boy van Poppel kwam als vierde over de streep.

Net zoals maandag was Bert Jan Lindeman mee in de vroege vlucht. Dit keer had de Nederlander het gezelschap Rémi Cavagna (Quick-Step Floors), Toms Skujiņš (Cannondale-Drapac), Nick Dougall (Dimension Data), Jan Tratnik (CCC Sprandi Polkowice) en Pawel Bernas (Poolse selectie). De zes renners kregen meer dan zes minuten voorsprong van het peloton.

Na de derde tussensprint liet Lindeman zich terug naar zakken het peloton. Bij het ingaan van de plaatselijke rondes werd het grootste deel van de kopgroep gegrepen door het peloton. Alleen Cavagna ging nog door, maar op vijf kilometer van de streep werd ook de Fransman van Quick-Step Floors gegrepen door het peloton.

Ewan werd perfect naar voren geloosd door Luka Mezgec, die het daarna afmaakte. Danny van Poppel kwam iets te kort voor de zege en zou tweede worden.