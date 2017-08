Het strafrechtelijk onderzoek naar de affaire met het gif fipronil dat in eieren terecht is gekomen, is volgens justitie "in volle gang". Zo zijn onder meer monsters genomen bij het bedrijf dat er verantwoordelijk voor zou zijn dat het verboden middel in eieren is beland. Ook is daar administratie in beslag genomen.

De Inlichtingen- en Opsporingsdienst van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA-IOD) richt zich bij het onderzoek niet alleen op dit bedrijf. Ook wordt gekeken naar de mogelijke toeleveranciers.

"We kijken in hoeverre de bedrijven de leverantie en toepassing van het schadelijk middel kan worden verweten", zei een woordvoerster van het Functioneel Parket, dat het onderzoek leidt. Zij noemt geen namen van bedrijven.

ChickFriend

Eerder werd bekend dat gedupeerde pluimveehouders het bedrijf ChickFriend uit Barneveld verantwoordelijk houden. Dat was ingehuurd om bloedluis te bestrijden.

Vermoedelijk ligt de bron van de besmetting bij een Belgische leverancier van bestrijdingsmiddelen. Daarom wordt in het onderzoek zoveel mogelijk met België samengewerkt.

Foodwatch

'Voedselwaakhond' foodwatch heeft in de kwestie over de besmette eieren vooral veel vragen over de aanpak ervan. Zo vraagt de organisatie zich af "waarom niet alle eieren van de verdachte 180 bedrijven uit voorzorg worden teruggeroepen uit supermarkten en bij consumenten.''

De organisatie sluit niet uit dat ,,economische belangen van de sector boven de volksgezondheid prevaleren''. Ze begrijpt ook niet dat "de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) de boodschap verkondigt dat je gerust eieren kan blijven eten, buiten die van de genoemde elf bedrijven, terwijl anderzijds wordt aangeven dat de lijst met ernstig besmette eieren nog uitgebreid kan worden.''

"De volksgezondheid hoort absolute prioriteit te hebben bij elke keus binnen de NVWA'', benadrukt foodwatch.



Monsters genomen bij verdacht bedrijf (Foto: ANP)