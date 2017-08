De Britse minister van Binnenlandse Zaken Amber Rudd gelooft er niets van dat normale mensen interesse hebben in versleutelde communicatie. Volgens Rudd zitten mensen niet te wachten op totale veiligheid, maar hebben ze liever een dienst die makkelijk werkt. Ze zegt dat in The Daily Telegraph.

"Wie gebruikt WhatsApp nou omdat het end-to-end-versleuteling biedt? Mensen gebruiken het omdat het een eenvoudige app is om met familie en vrienden in contact te blijven", aldus de minister van de Conservative Party. Volgens Rudd, die binnenkort om de tafel gaat met Amerikaanse techbedrijven, is de Britse overheid niet uit op achterdeurtjes of gaten in versleutelingsprotocollen, maar op een 'soepele opstelling van softwaremakers'. "Ze maken nu toch al voortdurend keuzes tussen gebruikersgemak en veiligheid. Volgens onze mensen liggen daar kansen."

Renate Samsom van Big Brother Watch reageert furieus op de opmerkingen van Rudd. "In het gunstigste geval hebben we een naïeve minister, in het ergste geval een gevaarlijke", reageert ze. Verder noemt ze de suggestie dat normale mensen geen versleuteling of beveiliging nodig hebben een 'aanfluiting'.

Versleuteling zorgt er niet alleen voor dat overheden geen inzage hebben in communicatiesystemen, maar ook dat hackers en andere kwaadwillenden niet bij je informatie kunnen. Omdat een dienst als WhatsApp end-to-end-versleuteling gebruikt, zou je gevoelige informatie met anderen via de app kunnen delen zonder dat je bang hoeft te zijn dat iemand je kan afluisteren. De Britse regering heeft hier grote moeite mee omdat deze beveiliging ook wordt misbruikt door terroristen en cybercriminelen.

Overigens staat het Verenigd Koninkrijk niet alleen. In landen als China en Rusland is ook veel kritiek op versleuteling. Het Europees Parlement kijkt er juist heel anders tegenaan. Vanuit Brussel klinkt de roep om achterdeurtjes en moedwillige gaten in versleuteling bij wet te verbieden.



Minister: encryptie niet voor gewone mensen (Foto: BuzzT)