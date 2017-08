Man overlijdt na penisvergroting

Een 30-jarige Zweedse man was niet tevreden met zijn jongeheer: hij wilde zijn penis niet alleen langer, maar ook dikker laten maken. Tegelijk, als het even kon, terwijl de twee verschillende procedures doorgaans los van elkaar worden gedaan.

De man had geen gezondheidsproblemen, behalve een milde vorm van astma, en dus gingen de plastisch chirurgen in Stockholm aan de slag. Alles leek in orde, vet van zijn buik werd in zijn penis gespoten en plots ging het mis: zijn hartslag schoot omhoog, zijn bloeddruk omlaag en niet veel later volgde een hartinfarct. Op weg van de kliniek naar het ziekenhuis werd de man gereanimeerd, maar dat mocht niet baten: de man overleed.

Uit de autopsie bleek dat het grootste probleem vermoedelijk was dat de patiënt zijn penis zowel langer als dikker wilde hebben. Vet dat voor de omtrek was bedoeld, kwam in de aders voor de verlenging terecht. Via zijn bloed kwam het vervolgens bij zijn longen, waar het voor bloedpropjes - een vetembolie - zorgde, wat hem uiteindelijk fataal werd.

Uroloog Tobias Kohler uit de VS is niet te spreken over de procedure, die hij compleet zinloos noemt. "Het werkt niet, je beschadigt mannen en ze kunnen eraan overlijden. Dit is de ergste situatie, maar er zijn vele andere manieren waarop het mis kan gaan, van verminking tot permanente erectieproblemen", aldus een boze Kohler, die het aloude gezegde rondom penisoperaties er ook maar even in gooit: "Als je eindigt met een penis die niemand nog herkent als een penis, noemen we dat suboptimaal", spreekt hij ware woorden.