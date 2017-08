Diverse pluimveebedrijven die zijn gedupeerd door het gebruik van het gif fipronil, stellen het bedrijf dat ze hadden ingehuurd om bloedluis te bestrijden aansprakelijk. Het bedrijf, ChickFriend uit Barneveld, is er volgens hen verantwoordelijk voor dat het verboden middel in eieren terecht is gekomen en hun bedrijven nu uit voorzorg platliggen.

De Nederlandse Vakbond Pluimveehouders (NVP) heeft van meerdere bedrijven gehoord dat ze ChickFriend inmiddels schriftelijk op de hoogte hebben gesteld, vertelde voorzitter Hennie de Haan dinsdag. "Dat lijkt mij niet onverstandig. Ze hebben een dienst van hen afgenomen waardoor de schade berokkend is." De Haan houdt er rekening mee dat het bedrijf failliet zal gaan. "Maar ik neem aan dat het bedrijf ook een aansprakelijkheidsverzekering heeft."



Bedrijf aansprakelijk gesteld voor gif in ei (Foto: ANP)