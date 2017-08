Het nieuwe seizoen van MAX-programma We zijn er bijna! heeft een vliegende start gemaakt. De eerste aflevering van de nieuwe reeks trok maandag ruim 1,62 miljoen kijkers. Het was daarmee het best bekeken programma van de maandagavond, zo blijkt uit cijfers van de Stichting Kijkonderzoek.

Zelfs het NOS Journaal, dat ook in de zomermaanden vrijwel doorlopend tot de best bekeken programma's behoort, had het nakijken en trok zo'n duizend kijkers minder.

In We zijn er bijna! volgt presentatrice Martine van Os een groep kamperende ouderen. Andere programma's die het maandag goed deden, waren trouwe kijkcijfermagneten als De Slimste Mens (1,2 miljoen), Jinek (ruim 1 miljoen), De Groeten van Max (1 miljoen) en het RTL Nieuws (828.000).

Mocht je de uitzending gemist hebben, hier kun je 'm zien.



Max geeft NOS het nakijken met kijkcijferhit (Foto: BuzzE)