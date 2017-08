'Taiwan mag Taiwanese vlag gebruiken op Universiade in Taiwan' heywoodu 01-08-2017 08:25 print

Van 19 tot en met 30 augustus wordt in Taipei de 29e zomereditie van de Universiade gehouden, de Olympische Spelen voor studenten. Het lijkt erop dat het organiserende land, Taiwan, daarbij haar eigen vlag en mogelijk zelfs eigen naam mag gebruiken en dat is in de sportwereld vrij bijzonder.

Door politiek gedoe met het Chinese vasteland, dat Taiwan slechts ziet als afvallig deel van China, mogen de Taiwanezen al jaren niet onder hun eigen naam meedoen aan sportevenementen. Het Internationaal Olympisch Comité weigerde dat, om ruzie met en boycots van China te voorkomen. Sinds 1984 doet het land dan ook mee onder de noemer Chinees Taipei, een land dat eigenlijk niet bestaat, met de doorgaans alleen bij dergelijke evenementen zichtbare vlag van 'Chinees Taipei'.

Het organisatiecomité van de Universiade heeft nu laten weten dat Taiwanese vlaggen tijdens het evenement toegestaan zijn. Men bevestigde daarbij overigens niet of de vlag van Taiwan inderdaad officieel gebruikt zal worden, of dat het louter bedoeld is voor fans op de tribunes.