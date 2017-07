Isner boekt tweede toernooizege op rij, Koolhof verliest dubbelfinale heywoodu 31-07-2017 22:04 print

Tennisser John Isner heeft zijn tweede ATP-toernooizege op rij geboekt. Zondag was de Amerikaan de sterkste in Atlanta, een week nadat hij het toernooi van Newport won. In Atlanta rekende Isner in een finale met weinig breaks af met landgenoot Ryan Harrison: 7-6 (6), 7-6 (7). Het is voor het servicekanon de vierde keer dat hij het toernooi in Atlanta wint, na 2013, 2014 en 2015.

Wesley Koolhof en zijn Australische partner Artem Sitak gingen in de finale van het dubbelspel onderuit tegen de gebroeders Bob en Mike Bryan, die in Atlanta als eerste waren geplaatst. Het werd 6-3, 6-4 voor de broers, die het toernooi twee jaar geleden ook op hun naam schreven.