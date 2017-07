'Foutje bedankt' krijgt juridisch staartje

De kortingsactie van afgelopen zaterdag waarbij klanten van Leen Bakker (half)hoogslapers uit de Hoppekids-serie konden bestellen met 83 tot 92% korting krijgt een juridisch vervolg. Zoals te verwachten viel heeft Leen Bakker het gegooid op een 'technische fout'.

Een woordvoerder verklaarde tegenover RTL Nieuws: "We waren van plan om 20 tot 50 procent korting te geven op onze matrassen. Omdat deze hoogslapers ook een matras bevatten, stapelde het systeem om een nog onverklaarbare reden korting op korting." De webwinkel is dan ook niet van plan om de gedane bestellingen uit te leveren. In plaats daarvan krijgen de gedupeerden een excuusmail met uitleg. Die mail bevat tevens een kortingscode van 40% om alsnog een (half)hoog- of middenslaper aan te schaffen.

Kort geding

Juridisch adviseur Chizki Loonstein is echter de mening toegedaan dat Leen Bakker willens en wetens de boel belazert. "Het bedrijf staat bekend als een echte prijsvechter. Bovendien vermoed ik dat er sprake is van enige opzet bij Leen Bakker om klanten te lokken naar de website. Ze hebben hier de hele dag actief mee geadverteerd op Facebook. Daar moeten mensenhanden aan te pas zijn gekomen. Als het dus echt om een fout ging, had Leen Bakker dat wel eerder gemerkt."

Inmiddels hebben al ruim 300 klanten zich gemeld bij Loonstein. Uw redacteur denkt echter dat Loonstein van een koude kermis thuis zal gaan komen. In een vergelijkbare zaak in 2006, waarbij Otto een een lcd-tv aanbood voor slechts 99 euro is het zelfs tot een rechtszaak gekomen. Volgens de webwinkel hadden de klanten redelijkerwijs moeten begrijpen dat het om een fout ging. Ze werd door de rechter in het gelijk gesteld.



Excuusmail Leen Bakker (Foto: DJMO)