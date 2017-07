FOK! Wat een weer: zonnig of regen...

Is de eerste week in augustus heet, zorg voor goed warm winterkleed.

Goedemorgen!

Gisteren was het in grote delen van het land heel aardig weer. Gisteravond is, waar deze aanwezig was, de bewolking opgelost. In het zuidoosten van het land is de afgelopen nacht de bewolking weer tevoorschijn gekomen en daar zou vanmorgen ook regen uit kunnen vallen. In de middag en de avond kan het op meer plaatsen in het oosten gaan regenen. Woon je in het westen, dan heb je geluk, want daar blijft het droog en zonnig. De temperatuur loopt op tot ruim 20 graden.

De komende dagen wordt meer wisselvallig weer verwacht.

Zon op / onder / zonkracht Zon op: 05:59 Zon onder: 21:31 Zonkracht: 6/3





Dorse maakte deze video in Almere



Jouw foto of filmpje bij het weerbericht? Mail hem naar [email protected] onder vermelding van je username en waar je de foto (ongeveer) hebt gemaakt. Wie weet staat jouw foto bij het volgende weerbericht!