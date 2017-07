Deze 18 hockeyers spelen in augustus het EK in Amsterdam Redactie 31-07-2017 17:19 print

De bondscoach van het Nederlands elftal heren, Max Caldas, heeft de namen bekend gemaakt van de achttien spelers waarmee hij deelneemt aan de Rabo EuroHockey Championships 2017 in het Wagener Stadion in Amsterdam van 18 tot en met 27 augustus 2017.

Ten opzichte van de selectie op het meest recente toernooi, de Hockey World League in Londen, hebben Tristan Algera (HGC) en Thijs van Dam (Rotterdam) plaatsgemaakt voor Joep de Mol en Seve van Ass. Algera is samen met Gijs Campbell (Den Bosch) aangewezen als reserve. Van Dam speelt net Lars Balk (Kampong) het EK U21 in Valencia met Jong Oranje Heren.

Caldas: "We hebben een mooie groep samengesteld, vind ik, met een aantal ervaren jongens en spelers voor wie dit een eerste EK wordt. Tussen 6 en 10 augustus spelen we in Barcelona nog drie interlands tegen Engeland, Spanje en Duitsland. Op 13 augustus volgt een Rabo Super Serie-wedstrijd tegen India in Waalwijk. En dan moeten we er klaar voor zijn. We kijken allemaal uit naar de Rabo EuroHockey Championships 2017 in Amsterdam, maar nu is het eerst belangrijk dat we met elkaar goed trainen en de wedstrijden gebruiken om straks goed voorbereid te kunnen starten."

De selectie bestaat uit de volgende achttien spelers:

Naam Club Seve van Ass Rotterdam Sander Baart Braxgata Billy Bakker Amsterdam Pirmin Blaak Oranje-Rood Thierry Brinkman Bloemendaal Jorrit Croon HGC Jonas de Geus Almere Bjorn Kellerman Kampong Robbert Kemperman Kampong Joep de Mol Oranje-Rood Mirco Pruyser Amsterdam Glenn Schuurman Bloemendaal Sam van der Ven HGC Valentin Verga Amsterdam Bob de Voogd Oranje-Rood Mink van der Weerden Oranje-Rood Sander de Wijn Kampong Floris Wortelboer Bloemendaal

Op 18 augustus starten de Rabo EuroHockey Championships 2017 in het Wagener Stadion in Amsterdam. Het Nederlands elftal heren speelt in Poule A de volgende wedstrijden:

19 augustus, 20.00 uur Nederland – Spanje Wagener Stadion, Amsterdam 21 augustus, 20.00 uur België – Nederland Wagener Stadion, Amsterdam 23 augustus, 20.00 uur Nederland – Oostenrijk Wagener Stadion, Amsterdam

De halve finales en plaatsingswedstrijden (Heren) worden gespeeld op 25 en 27 augustus